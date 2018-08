Viorica Dancila a refuzat sa semneze cererea de convocare a CSAT trimisa presedintelui

Premierul Viorica Dancila a refuzat sa semneze cererea de convocare in regim de urgenta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) trimisa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat politicieni PSD, care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

Trebuie subliniat ca prim-ministrul este vicepresedinte al CSAT, iar atat ministrii, cat si lideri PSD-ALDE au solicitat insistent dupa 11 august intrunirea CSAT, cerere caruia presedintele Iohannis a refuzat pana acum sa-i dea curs.

Sursele din PSD au spus ca cererea trimisa la Cotroceni a fost semnata de ministrul Economiei, Danut Andrusca, omul lui Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui, ministrul de Interne, Carmen Dan, protejata lui Dragnea, care a fost de altfel cea mai vocala, ministrul Apararii, Mihai Fifor, poate cel mai vehement opozant al lui Klaus Iohannis, si Eugen Teodorovici, ministrul de Finante, care la ordinul lui Dragnea a efectuat un control financiar la Administratia Prezidentiala, si prin ANAF l-a atacat pe presedinte dupa ce a pierdut procesul pentru casele din Sibiu.

Din punct de vedere legal s-a indeplinit cerinta ca minimum o treime dintre membri CSAT sa solicite o convocare a organismului suprem de aparare a tarii.

Solicitarea de convocare in regim de urgenta a CSAT, solicitata de PSD-ALDE, are in vedere analiza si avizarea propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii statului, cuprinse in proiectul Guvernului de rectificare a bugetului de stat pe anul 2018.



Legea privind functionarea CSAT stipuleaza, la Aticolul 6, alineatul 2, ca ”Consiliul Suprem de Aparare a Tarii poate fi convocat si la initiativa a cel putin o treime din numarul membrilor sai”.

Potrivit sursei citate, Executivul a facut acest demers in temeiul art. 6 (alin 2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consililui Suprem de Aparare a Tarii.



”Solicitarea de convocare a CSAT, in regim de urgenta, are in vedere necesitatea adoptarii primei rectificari bugetare din acest an pentru asigurarea resurselor necesare platii cheltuielilor obligatorii ale bugetului general consolidat, respectiv drepturi de natura salariala, cheltuieli cu asistenta sociala, echilibrarea bugetelor locale, cheltuilei pentru plata contributiei Romaniei la Uniunea Europeana, precum si finantarea activitatilor de combatere a pestei porcine africane”, se arata in comunicatul Guvernului.

Livu Dragnea a anuntat marti seara la Antena 3 ca premierul Viorica Dancila a trimis o scrisoare la Cotroceni prin care cere, alaturi de ministrii sai, convocarea CSAT pentru aprobarea rectificarii bugetare. Dragnea a facut o trimitere la legea de functionare a CSAT, unde scrie ca organismul poate fi convocat de o treime din membri.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.