Viorica Dancila are speranțe mari: Cand ar putea intra Romania in Spațiul Schengen

Premierul Viorica Dăncilă a acordat un interviu jurnalistei Antena 3 Sabinei Iosub, la Bruxelles, unde a vorbit despre cele mai importante probleme ale momentului și relațiile României cu instituțiile europene.

”La încheierea anului 2018 sper să vorbim despre România ca membru al spațiului Schengen. Am discutat cu fiecare dintre președinți, am subliniat de fiecare dată că doresc independența justiției, vreau ca lupta anti-corupție să continue, voi face tot posibilul pentru acest lucru. I-am rugat pe oficiali ca atunci când vor informații să le ia de la Guvernul României. Punctul, dacă se crede că sunt probleme, să discutăm punctual, pentru a putea îndrepta dacă este nevoie. Cred că această dimensiune europeană pe care vreau să o dau Guvernului ne va ajuta să explicăm ceea ce vrem să facem” a spus premierul la Be EU.

Politica de coeziune rămâne extrem de importantă pentru România.

”Este important să menținem aceiași alocare pentru politica de coeziune. Deocamdată sunt scenarii, noi vom merge pe drumul nostru și vom încerca să aducem lângă noi cât mai multe țări care susțin politica de coeziune” a precizat Viorica Dăncilă.

