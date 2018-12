Viorica Dancila: "Daca presedintele nu va veni cu nominalizarea ministrilor sau cu o explicatie, singura solutie este sa mergem la CCR"

Antrenorul CFR Cluj, Antonio Conceicao, a declarat, marţi, după victoria obţinută la Bucureşti, cu Dinamo, cu 3-0, că nu ştie dacă va rămâne la gruparea ardeleană până la finalul sezonului. "A fost un joc dificil pentru noi, cu un teren foarte greu, dar cred ca am meritat să câştigăm. Noi suntem înt ...

Un jucator inrait la pacanele din Carei a crezut ca se poate imbogati peste noapte, asa ca in ziua de salariu a mers si ...

Dinamo a pierdut la scor de neprezentare derbiul cu CFR Cluj si se pregateste de inca un sezon in care se va lupta in play-out pentru evitarea retrogradarii.

Șoferul unui autoturism, un tânăr în vârstă de 26 de ani, s-a izbit puternic cu mașina de un stâlp. Impactul a fost nimicitor, iar tânărul și-a pierdut viața pe loc. Șoferul se numește Andrei Pintican și era un priceput inginer auto, specializat în diagnoză. Acesta muncea la un service auto din Viișoara. Tânărul era pasionat […] The post Un tânăr din Bistrița s-a izbit cu mașina de un stâlp și a murit pe loc! appeared first on Cancan.ro.