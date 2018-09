Viorica Dancila, demisie pe caz de boala! Ipoteza soc: Victor Negrescu i-ar lua locul

Viorica Dancila ar putea demisiona din Guvern pe caz de boala! Acum, oamenii se intreaba cine ar putea veni in locul ei. O schimbare a gruparii care conduce tara se va produce, iar toate incep de la premier, dupa cum relateaza pe susrse membri din PSD. Se pare ca sustinatorii, in frunte cu Liviu Dragnea, presedintele Partidului Social Democrat, au pregatit un demers, un nou plan pentru ca Romania sa functioneze. Dupa cum postul Vioricai Dancila va ramane liber, cineva trebuie sa-l ocupe. Dar cine este favoritul, cine este cel ales?

Informatiile din presa de la ora actuala spun ca este cineva pe care nu l-ar refuza nici liderul PSD, dar nici Klaus Iohannis, conform Capital. Din alte surse, viitorul premier ar fi deja in tratative cu echipa de consilieri ai Guvernului. Potrivit infocaras.ro, viitorul premier ar purta numele de Victor Negrescu. Se pare ca toti il propun ca prim ministru pe social democratul delegat pentru afacerile europene. De ce este atat de bine vazut Negrescu?

Ce are el in plus pentru ca lumea sa-l accepte fara dar si poate? Fiind cel mai tanar europarlamentar roman este vazut atat de bine pentru ca a activat multi ani de zile in cadrul organismelor Uniunii Europene, dar si in Partidul Socialist European. Un alt punct forte al acestuia, ce i-ar putea impresiona pe membrii partidului si nu numai, este si faptul ca face parte dintr-o familie diplomatica; tatal sau fiid fost ambasador.

De ce ar demisiona din Guvern Viorica Dancila?

Premierul Romaniei nu mai face fata! Motivul pentru care Viorica Dancila se retrage nu este unul empatic, in acord cu cele strigate de popor, asta pentru jumatatea care nu o dorea sa ocupe functia dde prim ministru, ci este unul legat de sanatate.

Conform informatiilor din presa, aceasta nu mai face fata presiunii, stresului, furiei oamenilor si a ales sa se retraga din motive de sanatate. Premierul nu mai face fata celor 3 elemente enumerate mai sus nici cu ajutorul medicamentelor, asa ca a ales sa se retraga pe caz de boala.

Cine este Victor Negrescu, posibilul viitor premier al Romaniei?

Victor Negrescu, nascut la Alba Iulia, in anul 1985, a primit titlul de cel mai tanar europarlamentar roman. Acesta a fost ales in Parlamentul European in luna mai, anul 2014. Acesta este declarat un membru al Partidului Social Democrat, iar, in prezent, incepand inca din anul precedent, este Ministrul delegat pentru Afacerile Europene. Inceputul carierei sale a fost la Radio! In calitate de jurnalist la Radio France Internationale, a colaborat cu renumita revista Le Monde diplomatique si Regard. Din anul 2009, Victor Negrescu si-a inceput studiile superioare in cadrul Universitatii Dimitrie Cantemir.

Mai apoi, acesta s-a alaturat Scolii Nationale Politice si Administrative. Dupa facultate a urmat Masterul, care a fost an limba engleza, numit ”Development, International Cooperation and Humanitarian Aid”. Debutul sau in politica a inceput la varsta de 17 ani. Acesta a fost simpatizant al Partidului Socialist din Franta, unde si-a facut studiile preuniversitare, iar mai apoi a devenit membru al Partidului Social Democrat din Romania.

