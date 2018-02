Viorica Dancila, despre cazul Valcov: Daca va fi o decizie definitiva, va asigur ca atitudinea mea va fi total schimbata

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca atitudinea sa in cazul lui Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului, va fi ''total schimbata'' dupa o decizie definitiva a instantei, pana atunci existand prezumtia de nevinovatie. "Este consilier al premierului, este adevarat. Din cate stiu, domnul consilier Valcov a fost condamnat nu definitiv si am spus ca prezumtia de nevinovatie trebuie sa existe pana la o condamnare definitiva. Este Directiva europeana in acest sens, iar eu nu fac decat sa respect o Directiva europeana pe care eu in calitate de europarlamentar am votat-o in Parlamentul European. Daca va fi o decizie definitiva, va asigur ca a ...