Viorica Dancila, despre cresterile salariale din domeniul medical - Au fost facute pentru ca medicii sa nu mai plece din tara

"Salariile în sistemul sanitar au crescut. Faţă de 2016 nu avem salarii care să nu fi crescut. Mai mult, la 1 martie anul acesta, salariile medicilor au crescut cu procente cuprinse între 75% şi 125%. Am văzut că sunt probleme, probleme legate de sporuri, în mare parte, şi de aceea am solicitat o întâlnire cu toţi managerii de spitale, pentru a identifica unde sunt problemele, de ce natură sunt aceste probleme, dacă avem soluţii pentru aceste probleme. (...) Una dintre măsurile care ar putea detensiona situaţia cu spitalele e cea referitoare la plata suplimentară pentru activitatea de gardă, care să fie scoasă din anvelopa de 30% sporuri", a spus Viorica Dăncilă la România Tv.

Premierula declarat, luni seara, că salariile din sănătate au crescut, la fel şi cele din educaţie, punctând că aceste creşteri salariale din sistemul bugetar nu vor duce la colaps, scrie Agerpres Premierul a adăugat că aceste creşteri pentru personalul medical au fost făcute în special pentru ca medicii să nu mai plece din ţară."Şi în educaţie, creşterile salariale au fost destul de mari", a completat Viorica Dăncilă.Întrebată dacă aceste creşteri salariale din sectorul bugetar nu riscă să ducă economia ţării la colaps, premierul a răspuns: "Nu. Am subliniat acest lucru. Am subliniat de fiecare dată (...) că tot ce am făcut până acum este sustenabil", a subliniat premierul, prezentând ca argument şi o serie de indicatori economici care sunt în creştere.Sursă: AGERPRES