Viorica Dancila, despre declaratia lui Iohannis: "Nu a facut decat sa ma dezamageasca"

Premierul Viorica Dancila face declaratii la Antena 3 din Washington. „Am venit aici, la Washinton, in urma unei invitatii pe care am primit-o din partea AIPAC, pentru a fi speaker principal la inceputul conferintei. Am avut intalniri cu conducerea AIPAC, am avut intalniri cu oameni de afaceri, voi avea intalniri si maine si poimaine aici, la Washington. Cred ca sunt foarte importante intalnirile, dar cred ca a fost importanta si prezenta la aceasta conferinta pentru ca a adus Romania in prim-plan". Despre mutarea Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim „Eu consider ca Romania trebuie sa aiba propriile sale opinii, alegeri. Atunci cand alegem sa avem o opinie separa ...