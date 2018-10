Viorica Dancila, despre remaniere. Cand va avea loc

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila confirma ca se lucreaza la evaluarea ministrilor si ca urmeaza o remaniere guvernamentala. Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat miercuri, inaintea sedintei Biroului Permanent National al PSD, ca va exista o remaniere guvernamentala, iar lunea viitoare va finaliza evaluarea. "O remaniere va exista. Luni termin evaluarea", a precizat ea, la Palatul Parlamentului. Citeste si: Sorin Rosca Stanescu, despre remanierea guvernamentala: "Eroarea fatala a lui Liviu Dragnea" In ultima perioada subiectul remanierii a fost discutat in toate mediile politice, precum si in mass-media, vehiculandu-se mai multe liste cu posibili ministri care vor fi schimbati ...