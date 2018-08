Viorica Dancila, despre remaniere. Declaratii ale primului ministru al Romaniei (video)

Prima demisie din Guvernul Dancila – omul lui Ioan Rus, susținator al lui Victor Ponta Ministrul Cercetării şi Inovării, Nicolae Burnete, a demisionat vineri dimineaţă, el precizând într-un comunicat remis MEDIAFAX că decizia sa este irevocabilă şi cel puţin la acest moment nu va face subiectul unei conferinţe de presă. „Ministrul Cercetării şi Inovării, Nicolae Burnete, a demisionat. ...

Paul Alex era angajat pe litoral și avea 31 de ani. El este tanarul care murit inecat pe o plaja din Constanța Paul Alex venise din Arad pentru a se angaja pe litoral și avea 31 de ani. Își găsise de lucru la un bar de pe o plajă din Constanța, iar în după-amiaza zilei de miercuri le-a spus colegilor că dorește să facă o baie în mare. După ce a înotat câteva minute în mare, bărbatul

Curs BNR 31 august 2018. Cat a ajuns sa coste un euro Curs BNR 31 AUGUST 2018. BNR a anunțat cursul valutar. Au fost afișate cotațiile pentru principalele valute de pe piață, vineri (31 august). Cursul de referință anunțat este de de 4,6440 lei/euro, în creştere cu 0,02% faţă de nivelul atins joi. Curs BNR 31 august 2018. Dolarul american s-a apreciat de la 3,9704 lei la 3,9789 lei. Francul

Fratele lui Tristan Tate, urmarit de polițiști: "Au incercat ieri sa ma aresteze și nu au putut" Fratele lui Tristan Tate se laudă pe rețelele de socilaizare cu stilul său de viață și cu lucrurile scumpe pe care le deține. Andrew Tate a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj, în care le povestește prietenilor virtuali cum au încercat polițiștii să îl aresteze și nu au reușit. Englezul a explicat cum

BREAKING Cutremur de 5,0 grade pe scara Richter, inregistrat in centrul Greciei. Mai multe alunecari de teren s-au produs in zona rurala Un seism cu magnitudinea de 5.0 pe scara Richter s-a produs vineri dimineaţă la 31 de kilometri în sud-vest de oraşul Trikala, aflat în centrul Greciei, relatează site-ul cotidianului Ekathimerini.

VIDEO Manea cantata pentru "nasul" Nicolae Badalau: Sa vina Diaspora, ca noi ne p...pe ea/ Liderul PSD se apara: Nu pot controla repertoriul Niculae Bădălău a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, că dezaprobă maneaua cântată la un botez din Bolintin, jud. Giurgiu, unde s-a aflat cu o seară înaninte, după ce pe Facebook a apărut înregistrarea, iar "urarea" lăutarului către Bădălău jigneşte Diaspora.

SURSE - Ședința secreta, inainte de CEX-ul PSD: se coace o coaliție anti-Dragnea Comitetul Executiv al PSD se anunță unul cu scântei, pentru că mai mulți oameni grei ai partidului pregătesc o alianță de conjunctură pentru a se opune taberei lui Liviu Dragnea.Citește și: Procurorii din București, lovitură grea pentru Liviu Dragnea: i-au stricat ploile liderului PSD ...

Ministrul Cercetarii si Inovarii si-a dat demisia c494155de192047b31 Distribuie Tweet Facebook E-mail Ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Burnete, si-a dat, vineri dimineata demisia, aceasta fiind prima demisie a unui ministru din C ...

Darius Valcov, un nou ATAC la Klaus Iohannis: Ce vocal a devenit 'leneșul' de cand i-a fost taiat bugetul pentru al doilea bucatar din alaiul prezidențial Darius Vâlcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dăncilă, lansează un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, printr-o postare pe Facebook, în care șeful statului este comparat cu un leneș (animal care se misca incet n.r).Fostul ministru a postat si un videoclip in ca ...