Viorica Dancila, dupa avertismentul lui Frans Timmermans: "O sa am o discutie"

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila a raspuns declaratiei Vicepresedintelui Comisiei Europene, care a avertizat Guvernul Romaniei in privinta legilor justitiei. "Nu i-am inteles rostul", a spus premierul. La inceputul sedintei de guvern de miercuri, Viorica Dancila s-a referit la declaratiile facute de Frans Timmermans privind justitia in Romania. "M-au surprins astazi declaratiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, avand in vedere ca a existat si exista o deschidere totala in privinta pasilor pe care ii avem de urmat. Am format grup de experti, s-a lucrat la nivel de experti, atat din partea Comisiei Europene cat si din partea Ministerului Justitiei. Am specificat de fiecare data ...