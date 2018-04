Viorica Dancila: "E batut in cuie ca de la 1 iulie punctul de pensie va creste"

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila sustine ca „ramane batut in cuie” ca punctul de pensie va ajunge la 1.100 de lei de la 1 iunie, iar ca pensia minima va creste de la 520 de lei la 740 de lei. „Avem in vedere cresteri de pensii incepand cu 1 iulie anul acesta, astfel incat vom creste punctul de pensie de la 1.000 la 1.100 de lei, batut in cuie. Vom creste pensia minima de la 520 de lei la 740 de lei. Asa cum am avut o programare a cresterii salariilor, avem o programare a cresterii pensiilor. Astfel, in 2019 punctul de pensie va ajungea la 1.265 de lei, iar in 2020 va ajunge la 1.775 de lei”, a afirmat Viorica Dancila la Romania TV, conform News.ro. Premierul a afirmat ca, asa cum ...