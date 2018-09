Viorica Dancila, explicatii in fata socialistilor europeni: Cum a explicat problema mutarii ambasadei din Israel

Premierul Viorica Dăncilă a discutat, miercuri, la Bruxelles, cu socialiştii din Parlamentul European, despre statul de drept, dar şi despre mutarea ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

"S-a vorbit despre transferul ambasadei. Prim-ministrul nu poate transfera ambasada. Eu am dat în lucru un memorandum în cadrul Guvernului în care am cerut opinia tuturor ministerelor, pentru a înmâna acest memorandum preşedintelui României, pentru a lua decizia. Eu nu pot, ca prim-ministru, să mut o ambasadă dintr-o parte în alta. Acesta este atributul preşedintelui României. Am vrut să lămuresc acest lucru din respect pentru dvs. şi pentru a afla adevărul", a afirmat Dăncilă, la întâlnirea cu grupul socialiştilor din Parlamentul European.