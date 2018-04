Viorica Dancila face ANUNȚUL CRUCIAL despre salarii: Veniturile unor bugetari vor fi DIMINUATE

Legea salarizării și trecerea contribuțiilor la angajat au provocat multe nemulțumiri între salariați, mai ales în sectorul de stat! Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății s-au confruntat, în ultima perioadă, cu mai multe pichetări, iar medicii au amenințat chiar și cu o grevă generală. Ei se plâng că anumitor categorii de angajați le-au scăzut salariile.

Viorica Dăncilă spune că a discutat cu managerii spitalelor și a ajuns la o concluzie comună. O primă propunere este cea referitoare la plata suplimentară pentru activitatea de gardă, ea urmând a fi scoasă din anvelopa de 30% sporuri. Premierul are și o veste proastă: nu garantează că veniturile vor fi mai mari decât în februarie 2018, ci ”să ne asigurăm că până pe 15 mai nimeni nu va mai avea venturi mai mici faţă de 20% peste venitul din decembrie 2016.”, a spus Dăncilă la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu.

Totodată, Dăncilă a anunțat că e posibil ca anumite salarii să mai scadă, pentru că sunt prea mari. Ea a spus că profesorii au avut salariile crescute cu 40% net.

”Înainte de a vorbi de aceste măsuri, vreau să vă spun că salariile în sistemul sanitar au crescut. Faţă de 2016 nu avem salarii care să nu fi crescut. Mai mult, la 1 martie anul acesta, salariile medicilor au crescut cu procente între 75% şi 125%. Am văzut că sunt probleme. Probleme legate de sporuri, în mare parte, şi de aceea am solicitat o întâlnire cu toţi managerii de spitale pentru a identifica unde sunt problemele, de ce natură sunt problemele, dacă avem soluţii pentru aceste probleme pentru că trebuie să subliniez faptul că atunci când vrem soluţii, ele trebuie să fie şi sustenabile . Avem o lege a salarizării, au crescut salariile, bine, toată această creştere trebuie să fie sustenabilă.

Am avut o întâlnire cu managerii de spitale, am ascultat problemele pe care le-au întâmpinat, am văzut şi spitale care s-au încadrat în sporuri cu salariile, am văzut şi spitale unde existau şi probleme şi atunci am hotărât de comun acord cu miniştrii – Ministrul Sănătăţii şi Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale – să înfiinţăm un grup de lucru în care să facă parte reprezentanţi ai Executivului, dar şi reprezentanţi ai spitalelor din subordinea Ministerului Sănătăţii, manageri cu spitale din subordinea Consiliilor Judeţene sau Consiliilor Locale, dar şi reprezentanţi ai spitalelor monospecialitate. În urma discuţiilor care au avut loc am ajuns la anumite concluzii, concluzii care poartă semnătura tuturor celor prezenţi, avem şi lista semnată şi aici sunt măsurile, astfel încât să încercăm să dezamorsăm această situaţie existentă.

O parte dintre ele sunt măsuri de tip legislativ, o parte sunt modificări pe care trebuie să le facem. Una din măsurile care ar putea detensiona situaţia cu spitalele este cea referitoare la plata suplimentară pentru activitatea de gardă, să fie scoasă din anvelopa de 30% sporuri. Pentru că mulţi spuneau „Domnule, nu or să mai vină oamenii să facă gărzi pentru că noi nu le putem plăti aşa cum trebuie şi atunci o să rămânem în deficienţă...”. Şi doctori, şi asistente, evident. Gărzi fac şi asistentele.

Ştim că în weekend, sărbători legale, trebuie făcute gărzi. Raportarea procentului de 30% să se facă la întreg sistemul de sănătate publică, indiferent de ordonatorul principal de credite. Şi aici, ce vă spuneam înainte, dacă ordonatorul principal de credite este Ministerul Sănătăţii, Consiliul Judeţean, Consiliul Local, să avem aceeaşi raportare la procentul de 30%. Cuprinderea în categoriile de venituri proprii a mai multor tipuri de venituri, identificarea unor soluţii concrete privind posibilitatea finanţării cheltuielilor cu utilităţile tuturor spitalelor de către primăriile de sector, respectiv Primăria Bucureşti .

Finanţarea cheltuielilor cu utilităţile să fie făcută ori de Primăria Bucureşti, ori de autorităţile locale, acolo unde ordonatorul de credite este Consiliul Local, Consiliul Judeţean sau un sector al Primăriei Bucureşti. Şi de asemenea identificarea unor soluţii pentru rezolvarea inechităţii de acordare a sporurilor între unităţile sanitare indiferent de sursa de finanţare. Săptămâna aceasta aceste propuneri vor fi discutate şi cu sindicatele, încât să ne asigurăm că până pe 15 mai nimeni nu va mai avea venturi mai mici faţă de 20% peste venitul din decembrie 2016. Noi raportarea am făcut-o la decembrie 2016 pentru că atunci când am venit cu programul de guvernare ne-am raportat la 2016 şi am spus că toată lumea va avea creşteri salariale. Şi atunci acest lucru s-a înfăptuit, deci noi ne-am ţinut de cuvânt.

Noi am încercat şi încercăm ca medicii să nu ne mai plece din ţară. În 2017 am avut o plecare a medicilor din ţară cu 70% mai mică. Dacă noi creştem salariile şi reuşim să creem condiţiile în spitale, să construim spitalele regionale: Spitalul Republican, Spitalul Metropolitan construit de Primăria Municipiului Bucureşti, atunci cu siguranţă acest lucru ne va ajuta foarte mult. Să nu uităm că sănătatea şi educaţia sunt domenii strategice, sunt domenii importante pentru fiecare stat european şi atunci şi noi trebuie să investim în aceste două domenii.

Dar pentru că mi-aţi spus de domeniul educaţiei... Şi în domeniul educaţiei creşterile salariale au fost destul de mari. În 1 ianuarie 2017 am avut o creştere de 15% a salariilor profesorilor, am mai avut încă o creştere de 4,3 şi mă refer la net, iar la 1 martie a fost iar o creştere de 20%. Dacă luăm în ansamblu, vom vedea că avem o creştere de 40% a salariilor profesorilor la net, deci am acordat destulă atenţie şi profesorilor. Şi aici vreau să mai fac o precizare. De la 1 martie anul acesta, medicii şi asistentele medicale au mers direct pe grila de salarizare din 2022. Restul personalului urmează pas cu pas şi în 2022 vor intra pe finalul Legii salarizării unitare.

La tot sistemul bugetar sunt salarii care au fost foarte mari şi acelea ar putea să mai scadă pentru a se putea încadra într-o anumită categorie. Consilierii miniştrilor aveau salarii diferite. Dacă era un consilier la Ministerul Sănătăţii, putea să aibă un salariu mai mare decât ministrul, sau un consilier de la MS putea să aibă un salariu mai mic decât al consilierului ministerului de Externe, de la Ministerul de Externe, ceea ce nu era normal. La muncă egală trebuie plată egală şi prin legea salarizării unitare am aplicat tocmai acest principiu. Este foarte important, este un principiu european cu care trebuie să ne obişnuim şi în România.

Am subliniat de fiecare dată, şi doamna ministru al Muncii, şi ministrul Finanţelor tot ceea ce am făcut până acum este sustenabil. Unul din principiile Legii Salarizării, pe lângă cel enunţat, şi anume „la muncă egală, plată egală”, este cel al sustenabilităţii, adică fiecare creştere salarială să fie sustenabilă, tocmai pentru a nu avea acest colaps. În acelaşi timp, încă unul din principiile din Legea Salarizării este cel al reducerii polarizării astfel încât din raportul dintre salarii de 1 la 15, raportul dintre salarii este de 1 la 12, să reducem diferenţa dintre cel mai mare salariu şi cel mai mic salariu. Deci noi am mers pe aceste principii, creşterea salarială este sustenabilă şi nu rămâne până în 2022 să avem Legea Salarizării Unitare aplicată corespunzător.

Am văzut şi FMI ce a dat...o creştere mai mică, pe urmă o creştere mai mare. Noi sperăm ca în acest an, dacă anul trecut am avut o creştere de 7%, sperăm ca în acest an să avem o creştere economică de 6%. Deci nu punem accentul de data aceasta numai pe salarii, noi am crescut veniturile românilor, continuăm conform grilei, dar vom pune un accent deosebit pe investiţii, pentru că România are nevoie de investiţii.”, a declarat Dăncilă.

