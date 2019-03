Viorica Dancila face astazi o vizita de lucru la Bruxelles. Iata ce va discuta cu Frans Timmermans

dancila timmermans google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dancila si Timmermans se intalnesc din nou, astazi, la Bruxelles Premierul Viorica Dancila si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se vor intalni din nou, miercuri, la Bruxelles. Este a treia discutie a premierului cu Timmermans, in trei saptamani. Viorica Dancila face astazi o vizita de lucru la Bruxelles. Premierul are programata o intrevedere cu prim-vicepresedintele CE Frans Timmermans. De asemenea, Dancila va participa la Summit-ul Social Tripartit. Frans Timmermans a fost saptamana trecuta, luni, la Bucuresti, avand discutii cu premierul. „Discutiile au fost constructive si au reprezentat o continuare a celor deja stabilite in cadrul intrevederii ce ...