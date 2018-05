Viorica Dancila, gafa la primirea premierului Republicii Croatia - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prim-ministrul Republicii Croatia, Andrej Plenkovic, a fost primit cu onoruri militare, vineri, la Palatul Victoria, de premierul Viorica Dancila. Prim-ministrul Croatiei, Andrej Plenkovic, a fost primit cu onoruri militare, vineri, la Palatul Victoria, de catre premierul Viorica Dancila. Citeste si: Ce va face coalitia in cazul in care Viorica Dancila va fi demisa? Raspunsul lui Calin Popescu Tariceanu Au fost intonate imnurile celor doua state si a fost trecuta in revista garda militara de onoare. In timpul ceremoniei a avut loc o eroare de protocol, Viorica Dancila invitandu-l pe Andrej Plenkovic sa treaca in revista garda de onoare inainte de a fi intonate imnurile celor doua tari, iar premierul croat a oprit-o pe Dan ...