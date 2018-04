Viorica Dancila: Guvernul a facut o propunere de ambasador pentru Israel, in luna martie“

"Pe data de 20 martie a fost propus un ambasador pentru Israel. (...) Există o înregistrare că această hârtie a fost înmânată Administraţiei Prezidenţiale, deci noi am procedat corect, este un număr de intrare, este un număr de înregistrare", a declarat Viorica Dăncilă la România Tv.

"Avem foarte multe ţări în care nu avem ambasador, nu avem ambasador la Bruxelles şi trebuie să preluăm Preşedinţia Consiliului UE", a menţionat Dăncilă.

"Nu am propus încă, ştiţi foarte bine că nominalizările de ambasador se fac de către preşedintele României, dar avem propuneri, o să mergem cu aceste propuneri către Administraţia Prezidenţială", a precizat Dăncilă.

"Eu sunt un om echilibrat şi sunt un om căruia îi place echilibrul, eu sunt un om discret, nu îmi place să fac spectacol, nu am ieşit niciodată cu declaraţii care să stârnească un război, să stârnească indignare. În acelaşi timp, sunt un om demn, sunt un om care am încredere în mine şi un om care are tăria să meargă mai departe atunci când ştie că merge pe drumul cel bun. Eu nu am voie să dezamăgesc pe cei care au crezut în mine şi voi merge mai departe", a mai declarat Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri că pe data de 20 martie Guvernul a făcut o propunere de ambasador pentru Israel, care a fost înaintată Administraţiei Prezidenţiale, informează Agerpres.ro Fiind întrebată dacă preşedintele Iohannis a vrut să o pună într-o "situaţie penibilă" în chestiunea cu Israelul, Dăncilă a afirmat: "Nu ştiu motivul şi nu vreau să mă antepronunţ pe acest scenariu, dar cert este că noi ne-am făcut datoria".Despre consultarea anterior înaintării propunerii cu partea israeliană, premierul a precizat: "Nu, noi am făcut o propunere, nu ne-am consultat înainte; am spus: este foarte bine să avem ambasador".Ea a adăugat că Guvernul nu a înaintat încă o propunere de ambasador al României la Bruxelles.Menţiondu-se faptul că se va adresa cuiva, şi anume şefului statului, care nu îi mai acordă încrederea, prim-ministrul a spus: "Bun, nu o să merg eu, o să transmitem adresele, dar dacă cineva nu are încredere în prim-ministru (...) este cel puţin ciudat".Sursa: Agerpres.ro