Viorica Dancila ii raspunde Corinei Cretu: Avem proiecte bine pregatite

Guvernul acorda importanta cuvenita atragerii de fonduri europene ca resursa esentiala de dezvoltare a Romaniei si suntem preocupati ca banii europeni sa fie utilizati in beneficiul romanilor, a declarat, vineri, la Palatul Victoria, premierul Viorica Dancila. Totul vine in contextul in care comisarul european Corina Cretu a acuzat Guvernul ca se orienteaza spre parteneriatul public privat, in dauna fondurilor europene. Iata ce i-a raspuns, Viorica Dancila, lui Frans Timmermans! Scrisoarea are zeci de pagini "Ma bucur sa participam astazi la o noua semnare a proiectelor finantate din fonduri europene, din cel putin doua motive. In primul rand, este confirmarea faptului ca avem proiecte bine preg ...