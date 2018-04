Viorica Dancila ii raspunde lui Klaus Iohannis: 'Nu demisionez! M-a jignit! Din acest motiv nu am mers la Cotroceni'

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că retrage încrederea premierului Viorica Dăncilă, susţinând că aceasta nu face faţă poziţiei de prim-ministru. "Solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcţia de prim-ministru al României", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.

Premierul i-a răspuns președintelui la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, la Palatul Victoria.

”Categoric nu demisionez. Nu văd niciun motiv, atâta timp cât am susținerea coaliției, am avut rezultate bune în cele 3 luni. Nu mă afetează retragerea încrederi, e un gest și o declarație care nu își aveau locul acum. O slăbire pe plan extern, nu trebuia făcut. Dincolo de supărări, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, România trebuie să fie partener de încredere pentru orice stat.

M-au jignit aprecierile lui, dar nu doar ce a zis azi. M-a jignit. Din acest motiv nu am mers la Cotroceni. Am încercat să îi spun că nu merg la Cotroceni. Am sunat azi, mi s-a spus că nu poate răspunde. Am comunicat că nu o să mă prezint. Am sperat că o să sune și o să discutăm.”, a spus Dăncilă.