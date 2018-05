Viorica Dancila intervine in scandalul din sanatate. Premierul cauta soluții pentru a stopa declanșarea grevei generale

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că se va întâlni, pe 8 mai, cu reprezentanţii federaţiei sindicale din sănătate pentru a găsi soluţii la problemele pe care aceştia le ridică.

"Am hotărât ca marţi, 8 mai, la ora 10,00, să avem împreună cu ministrul Muncii, ministrul Sănătăţii, ministrul de Finanţe o întâlnire cu reprezentanţii federaţiei sindicale din sănătate pentru a vedea nemulţumirile acestora şi să vedem ce soluţii putem găsi pentru problemele pe care le ridică", a declarat Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern de joi, potrivit agerpres.ro Totodată, premierul a precizat că ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, i-a prezentat propunerile formulate de reprezentanţii federaţiei sindicale din sănătate.

O nouă lovitură pentru șefa DNA - Kovesi, chemată să dea explicații la Inspecția Judiciară



"Am avut întâlniri cu managerii de spitale. Am format un grup de lucru, în care am avut manageri de la spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii, din subordinea Consiliilor judeţene şi Consiliilor locale, dar şi reprezentanţi ai spitalelor monospecialitate. În urma întâlnirii pe care a avut-o (...) doamna ministru Sorina Pintea cu reprezentanţii federaţiei sindicale din sănătate am văzut propunerile formulate de aceştia", a mai afirmat Dăncilă.



Ministrul Sorina Pintea a anunţat, la finalul discuţiilor purtate miercuri cu reprezentanţi ai sindicatelor din domeniul Sănătăţii, că va prezenta premierului propunerile pe tema salarizării din sectorul medical.

Percheziții MASIVE în 11 județe din țară - Prejudiciul în dosar se ridică la 500.000 de euro



"Este vorba despre nişte propuneri pe care sindicatele le-au făcut pentru a rezolva problemele salarizării din acest an, propuneri pe care o să le prezint doamnei prim-ministru în cursul zilei de astăzi. Propunerile sunt aproximativ aceleaşi care au fost făcute după mitingul din Piaţa Victoriei, (...) propuneri pe care le analizăm, o să le propun doamnei prim-ministru", a declarat Pintea.



Ministrul a spus că propunerile, în mare parte, sunt "aproximativ aceleaşi", întrebată dacă acestea coincid cu cele ale autorităţilor.



"Sunt şi aceste propuneri, sunt făcute, sunt transmise doamnei prim-ministru. În mare parte, pot să vă spun că sunt aproximativ aceleaşi cu cele făcute de sindicate, dar va trebui să le analizăm, să mai facem nişte simulări astfel încât scopul modificărilor pe care le vom face ulterior să fie atins, adică nimeni să nu piardă din veniturile obţinute deja, să nu existe aceste probleme care există în acest moment", a explicat Pintea.