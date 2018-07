Viorica Dancila, intrevedere cu ministrul afacerilor externe din Austria, Karin Kneissl

Florin Morariu, supranumit "eroul cu facalet de la Londra", va primi distinctia "The Queen's Commendation for Bravery", din partea Marii Britanii, pentru faptele de care a dat dovada in timpul atacului terorist din iunie 2017, de la Borough Market.

Un caz controversat petrecut în Italia pare inspirat din filmele de la Hollywood! Un român, care era căutat de polițiști ca să își execute pedeapsa la care fusese condamnat, a fost ascuns timp de aproape un an de femeie căreia reușise să-i fure inima. Italianca a făcut multe sacrificii pentru ca bărbatul să nu fie