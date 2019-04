Viorica Dancila, intrevedere cu prim-ministrul Muntenegrului la Palatul Victoria. Iata ce vor discuta - UPDATE

viorica dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Premierul Viorica Dancila a facut declaratii la Guvern dupa intalnirea cu premierul Muntenegrului. „Am transmis omologului meu incurajarile si sustinerea noastra pentru deschiderea ultimului capitol de negociere. Ma refer la capitolul 8, Politica in domeniul concurentei. Muntenegru poate oferi intregii regiuni povestea de succes a unui stat capabil sa-si tranforme societatea intr-o maniera rapida si eficienta, punand in aplicare intregul set de reforme necesare pentru aderarea la UE. Impreuna vom contribui la stabilitatea si prosperitatea Balcanilor de Vest, dar si a Uniunii Europene in ansamblul ei. In vederea finalizarii cu succes a acestui proces complex, am reiterat omologului meu f ...