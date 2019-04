Viorica Dancila le raspunde ambasadorilor: Le reamintesc ca suntem Romania

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila da o replica foarte dura celor 12 ambasadori care s-au aratat ingrijorati de situatia din justitie. Premierul le transmite acestora sa se adreseze autoritatilor din propriile tari, pentru ca in Romania ambasadorii nu fac agenda guvernului. "Am vazut punctul de vedere al unui grup de ambasadori. Am vrut sa am o discutie individuala cu fiecare ambasador din acest grup, dar au refuzat. Va reamintesc, doamnelor si domnilor ambasadori, ca suntem Romania si ca am dialog direct cu omologii mei. Le recomand sa se adreseze direct autoritatilor din tara din care fac parte, pentru ca in niciun stat ambasadorii nu fac agenda primului ministru si eu nu o sa permit acest lucru. Trebuie sa arate ...