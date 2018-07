Viorica Dancila: "Nu am gresit niciodata in deciziile luate"

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila, invitata in aceasta seara la Antena 3, a declarat ca sunt multe masuri pentru stimularea economiei, dar si masuri in cadrul dezvoltarii regionale, Guvernul avand numeroase realizari. „As putea spune in fiecare domeniu lucruri care ne-au bucurat pe toti”, a spus premierul. Premierul a vorbit si despre obiectivele pe care nu le-a realizat in cele sase luni de mandat. Vezi si: Raport de activitate a Guvernului Dancila! Cu ce se lauda coalitia de guvernare - LIVE VIDEO „Nu am reusit sa aduc consens in societatea romaneasca, ca nu am reusit ca pe proiecte importante pentru Romania sa avem toti aceeasi abordare, o cooperare interinstitutionala ...