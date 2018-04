Viorica Dancila: "Nu putem vorbi despre scadere, vorbim despre cresteri salariale"

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a sustinut in aceastga seara, la Antena 3, ca nu se poate vorbi despre scaderi salariale, ci „cresteri salariale”. Aceasta a spus ca in sanatate de la 1 martie „au crescut salariile intre 75% si 120%” iar in Educatie s-a inregistrat o „crestere de 20%”. In total, spune premierul, in sanatate de la 1 ianuarie 2017 s-a inregistrat o „crestere de 40%”. „Nu putem vorbi decat de cresteri si nu de reduceri salariale si de la acest lucru trebuie sa pornim discutia noastra”, a reafirmat ea. Despre discutia cu presedintele Klaus Iohannis, la care a participat alaturi de Lia Olguta Vasilescu e ca si cum noi abordam acu ...