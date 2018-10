Viorica Dancila, prima reactie in cazul ciobanului care nu a fost tratat corespunzator la un spital din Romania

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila a comentat in aceasta seara asupra imaginilor cu barbatul care nu a fost tratat corespunzator la un spital din Romania. Premierul Viorica Dancila a declarat, la Antena 3, ca va lua masuri pentru ca situatia relatata de Mihai Gadea, cu un barbat care se chinuia sa mearga, tarandu-se, in genunchi, in zona unui spital din Calarasi, chinuit de durere, care nu primise tratament, sa nu se mai repete. Vezi si: Marturia socanta a ciobanului din Calarasi, filmat in timp ce se taraste in genunchi in fata spitalului "M-au aruncat in strada ca pe un caine pentru ca nu aveam card de sanatate", a declarat barbatul. In replica, medicii au declarat ieri ca pacientul era baut si ca a r ...