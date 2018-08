Viorica Dancila – prima rectificare bugetara pozitiva. Taieri de fonduri la SPP, SIE, STS și Președinție. Educația și Sanatatatea, intre principalii beneficiari

Premierul Viorica Dăncilă a făcut public, joi seara, proiectul rectificării bugetare. Potrivit premierului, rectificarea este pozitivă (aproape 6 miliarde de lei), dar cu tăieri de fonduri de la serviciile secrete (SRI, SIE, STS, SPP), Administraţia Prezidenţială, dar și de la alte instituții care nu au utilizat sume mai mari de 10 milioane de lei. Concret, The post Viorica Dăncilă – prima rectificare bugetară pozitivă. Tăieri de fonduri la SPP, SIE, STS și Președinție. Educația și Sănătatatea, între principalii beneficiari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.