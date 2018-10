Viorica Dancila, reactie FURIBUNDA in Parlamentul European: Nu v-am auzit de abuzurile la care au fost supusi MILIOANE de romani - LIVE VIDEO

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in cadrul dezbaterii din Parlamentul European, ca nu a venit la Strasbourg pentru a da socoteala, ci din din respect si pretuire pentru forul european. Seful Executivului roman a solicitat aceeasi atitudine fata de poporul roman. '' Nu voi da niciodata socoteala. Pentru cine vrem sa contruim justitia din Romania? Pentru cetateni. De la cetateni trebuie sa inceapa orice discutie. In ce fel a aparat MCV cetatenii romani de incalcarea grava a drepturilor lor? S-a vorbit despre lupta impotriva coruptiei, dar nu am vazut nimic despre cetateni, despre protocoale. In baza acestor protocoale milioane de romani au fost monitorizati. Exista decizii judecat ...