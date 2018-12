Viorica Dancila RECUNOAȘTE: Guvernul a absorbit doar 25% din fondurile europene puse la bataie de UE - Spitalele regionale, inca incerte

Zamislirea Sfintei Fecioare Maria, sarbatorita cu credința de credincioșii romano-catolici și cei ortodocși Zilele de 8 și 9 decembrie sunt importante pentru toți creștinii. În vreme ce, pe 8 decembrie, credincioșii romano-catolici sărbătoresc Neprihănita Zămislire, în data de 9, ortodocșii celebrează Zămislirea Sfintei Fecioare Maria. Potrivit scrierilor religioase, Ioachim avea sânge împărătesc. Se trăg ...

Actiune de amploare a politistilor locali din Constanta. Zeci de amenzi aplicate in cateva ore. In ce zone au actionat agentii (galerie foto) În cursul zilei de 7 Decembrie, in intervalul orar 14.00-22.00, politiștii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au organizat și desfășurat o acțiune tematică pe raza de competență a Serviciului Ordine Publică 5, in care s-au efectuat următoarele opera ...

Premierul Viorica Dancila anunța ridicarea MCV pentru Romania Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, în emisiunea "Be EU", de la Antena 3, că raportul MCV nu afectează în niciun fel președinția rotativă a Consiliului UE și că MCV-ul va fi ridicat în cazul țării noastre până la finalul mandatului actualului CE

Parisul, sub asediu: Peste 300 de protestatari retinuti doar in aceasta dimineata (Foto&Video) Parisul arata ca sub asediu sambata dimineata, cu zeci de mii de politisti pe strada, scosi ca sa tina in frau ceea ce autoritatile se tem ca ar putea fi o noua zi de violente.

Socialistii isi aleg, sambata, candidatul la sefia Comisiei Europene. Cine este Frans Timmermans Partidul Socialistilor Europeni (PES) isi aproba, sambata, candidatul cap de lista pentru alegerile europene din 2019, olandezul Frans Timmermans, in prezent prim-vicepresedinte ale Comisiei Europene, in cadrul uni congres care are loc la Lisabona, in Portugalia.

Bucuresti, capitala judo-ului. 11 echipe se intrec in Europa Leagu. Astazi, competitia masculina Bucureștiul este și astăzi capitala judo-ului. Citește mai departe...

Viorica Dancila trece la amenințari. Pe cine a luat premierul in colimator? Premierul Viorica Dăncilă a declarat că şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) „pleacă acasă” dacă până pe 31 decembrie nu sunt finalizaţi 100 de kilometri de autostradă. Citește mai departe...

A murit dupa ce a adormit cu castile, de la telefonul conectat la priza, in urechi! Avea doar 16 ani Un adolescent în vârstă de 16 ani din Malaezia a murit electrocutat în timp ce avea în urechi căştile de la telefonul conectat la priză. Incidentul s-a petrecut în timp ce băiatul dormea, transmite Daily Mail. Mohammed Aidil Azzahar Zaharin a fost găsit a doua zi pe podea de mama lui în vârstă de 51 […] The post A murit după ce a adormit cu căştile, de la telefonul conectat la priză, în urechi! Avea doar 16 ani appeared first on Cancan.ro.

Bucuria șoferilor! Prețul benzinei scade la sub 5 lei pe litru Tot mai multe benzinării din București și din țară au început să afișeze un preț de sub 5 lei pentru un litru de benzină, pe fondul scăderii prețurilor la petrol pe plan mondial. Citește mai departe...