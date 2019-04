Viorica Dancila, replica FARA PRECEDENT pentru ambasadori: 'Le reamintesc ca suntem Romania. Sa arate respect'

Viorica Dăncilă dă o replică foarte dură celor 12 ambasadori care s-au arătat îngrijoraţi de situaţia din justiţie. Premierul le transmite acestora să se adreseze autorităţilor din propriile ţări, pentru că în România ambasadorii nu fac agenda guvernului.

"Am văzut punctul de vedere al unui grup de ambasadori. Am vrut sa am o discuţie individuală cu fiecare ambasador din acest grup, dar au refuzat. Vă reamintesc, doamnelor şi domnilor ambasadori, că suntem România şi că am dialog direct cu omologii mei. Le recomand să se adreseze direct autorităţilor din tara din care fac parte, pentru că în niciun stat ambasadorii nu fac agenda primului ministru si eu nu o să permit acest lucru. Trebuie să arate respect pentru România, aşa cum ambasadorii noştri, în fiecare stat, fie membru al UE, fie un stat terţ, au respect pentru statul respectiv", a declarat Dăncilă.

