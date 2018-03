Viorica Dancila, scrisoare catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader - FOTO DOCUMENT

Tudorel Toader si Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce Mihai Gadea a prezentat, ieri seara un document care arata ingerinte ale Comisiei Europene in justitia din Romania, astazi, premierul Viorica Dancila i-a transmis o scrisoare ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in care solicita acestuia sa "ii comunice daca in perioada 2012-2018 au mai fost transmise astfel de solicitari Ministerului Justitiei", precum "Lista NEAGRA". Documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei si prezinta o lista de cerinte, in legatura cu MCV. Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurta descriere a situatiei curente si sa se stabileasca pasii urmatori pentru cazurile de inalta coruptie si care ...