Viorica Dancila se intalnește joi cu Mugur Isarescu

Prim-ministrul Viorica Dancila se intalneste joi cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat, pentru Ziare.com, purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu. Momentan nu se cunoaste ora la care va avea loc reuniunea. Initial, intalnirea dintre cei doi a fost anuntata saptamana trecuta de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. „Joia viitoare va avea loc o intalnire intre doamna prim-ministru si domnul guvernator si echipa domniei sale. Va fi o discutie legata de ROBOR, dar si despre alte subiecte. Vom vedea care sunt argumentele BNR, astfel incat lucrurile sa se schimbe", a precizat Teodorovici. El a subliniat ca nici Ministerul de Finante si nici Guvernul nu sunt vinovati pentru cresterea fara incetare a ROBOR si a dat vina pe BNR. „Stiti foarte bine ca nu e atributul ministerului nivelul ROBOR-ului in piata, este atributul Bancii Nationale", a declarat Teodorovici, intrebat ce pot face autoritatile in legatura cu indicele ROBOR care a crescut foarte mult in ultimul an.