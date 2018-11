Viorica Dancila - "Tudorel Toader trebuie sa ramana in Executiv"

Premierula declarat, luni, că, în urma evaluării activităţii Ministerului Justiţiei, a considerat că Tudorel Toader trebuie să rămână în Executiv, relatează Agerpres "În urma evaluării am considerat că domnul Tudorel Toader trebuie să rămână în Executiv. S-a făcut o evaluare a activităţii. Evaluarea este pozitivă. Eu nu cred că trebuie să schimbăm o persoană, pentru că îi place sau nu-i place cuiva. Pentru mine, aşa cum am spus, importantă este activitatea fiecărui ministru şi domnul Tudorel Toader, în urma evaluării, are o activitate bună", a explicat Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.