Viorica Dancila, ”uimita” de comunicatul presedintiei: ”Sa arate stenogramele”

Viorica Dancila si Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila s-a declarat ″uimita″⁣ de comunicatul transmis de Adminstratia Prezidentiala dupa intalnirea pe care a avut-o marti cu presedintele Klaus Iohannis, precizand ca cel mai bine ar fi sa fie facute publice stenogramele intrevederii. Intrebata la Parlament care sunt concluziile dupa intalnirea cu Iohannis, Dancila a raspuns: “Sincer, sunt un pic uimita. Am vazut comunicatul domnului presedinte. Eu sunt uimita de acel comunicat, dar nu vreau sa fim in postura de a nu crede ceea ce a scris domnul presedinte in comunicat sau ceea ce spun eu. Cred ca cel mai bine ar fi ca domnul presedinte sa arate stenogramele intalnirii si atunci ne-am edifica toti″ ...