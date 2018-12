Viorica Dancila, ultimatum pentru Klaus Iohannis: "Guvernul ar putea sesiza CCR"

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Dancila a declarat, marti seara, intr-o interventie telefonica la un post de televiziune, ca, daca presedintele Iohannis nu ii numeste in functiile de ministri pe Olguta Vasilescu si pe Mircea Draghici, Guvernul va sesiza Curtea Constitutionala. Viorica Dancila a spus ca Guvernul mai asteapta „cateva zile” sa vada daca presedintele Klaus Iohannis ia o decizie in privinta celor doua remanieri. „Iar daca nu se intampla nimic, vom merge la CCR, pentru a gasi acolo un rezultat. (...) Cred ca e un caz unic in istoria UE, noi avem o situatie atat de dificila, in care presedintele efectiv nu e interesat de modul in care preluam presedintia Consiliului UE“, a mai declarat pr ...