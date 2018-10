Viorica Dancila vrea sa construiasca autostrazi in Romania cu bani din Dubai

Traian Basescu saluta decizia CSM: Nici o lege sau ordonanta nu poate retroactiva! EXCLUSIV Procurorii de la DNA, DIICOT şi de la parchetele importante rămân în funcţii. Este decizia secţiei de procurori din CSM ...

Lady Gaga s-a logodit cu managerul ei, care e mai mare cu 17 ani. Christian Carino i-a oferit un inel de 400.000 de dolari Cântăreața americană Lady Gaga a confirmat faptul că s-a logodit cu agentul său, Christian Carino, cu care are o relație de aproape doi ani, iar evenimentul a fost oficializat cu un inel cu diamant roz în valoare de 400.000 de dolari, potrivit contactmusic.com. Fericita veste vine la două luni după ce îndrăgita artistă și-a pierdut […] The post Lady Gaga s-a logodit cu managerul ei, care e mai mare cu 17 ani. Christian Carino i-a oferit un inel de 400.000 de dolari appeared first on Cancan.ro.

LISTA miniștrilor vizați de REMANIERE! De ce ramane Tudorel Toader EXCLUSIV SURSE Tranșarea remanierii Cabientului Dăncilă este întârziată de multiplele fronturi în care este implicat șeful PSD-ist Livi ...

Incredibil, dar adevarat! O nevasta geloasa din Vaslui și-a batut barbatul pana au intervenit forțele de ordine și medicii de la Ambulanța Incredibil, dar adevărat! O nevastă geloasă din Vaslui și-a bătut bărbatul până au intervenit forțele de ordine și medicii de la Ambulanță. Nu este nicio exagerare. Un proverb japonez spune că gelozia e sufletul dragostei, iar un cioban din satul Simila, comuna Zorleni, a simțit pe pielea sa valoarea unui astfel de mesaj. Conform site-ului […] The post Incredibil, dar adevărat! O nevastă geloasă din Vaslui și-a bătut bărbatul până au intervenit forțele de ordine și medicii de la Ambulanță appeared first on Cancan.ro.

Meghan Markle și Prințul Harry au renunțat la protocoale și au aratat cat de mult se iubesc! Cum s-au comportat in timpul unui discurs Prințul Harry și soția lui, Meghan Markle, au ajuns un cuplu nu doar foarte popular, ci și foarte iubit de o lume întreagă. Ei se află acum într-o vizită în Australia, unde le-au arătat tuturor cât de frumoasă și lipsită de protocoale este relația lor. Aflaţi în vizită în Australia, prinţul Harry şi soţia lui, […] The post Meghan Markle și Prințul Harry au renunțat la protocoale și au arătat cât de mult se iubesc! Cum s-au comportat în timpul unui discurs appeared first on Cancan.ro.

Cine este noul iubit al lui Karmen Minune! Tanarul lucreaza in Guvernul Romaniei La câteva ore după ce s-a aflat că fata cea mare a lui Adi Minune are un nou iubit, s-a aflat și identitatea tânărului. În plus, asta nu e tot! El este angajat al Guvernului României și are multe calități. De altfel, doar așa putea să o cucerească pe Karmen. Cine este noul iubit al […] The post Cine este noul iubit al lui Karmen Minune! Tânărul lucrează în Guvernul României appeared first on Cancan.ro.

Dragnea spune ca sunt 'sanse zero' ca Executivul sa ramana in actuala componenta Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că va stabili împreună cu premierul Viorica Dăncilă data Comitetului Executiv Naţional al partidului, precizând că şansele ca actuala componenţă a Executivului să rămână neschimbată sunt zero. Liviu Dragnea a fost întrebat de jurnalişti, la Par ...

Lucrurile se agraveaza pe scena politica afgana: Un candidat la alegeri asasinat cu o bomba plantata sub scaun Alegerile parlamentare din Afganistan au tot fost amânate din 15 octombrie 2016 până în prezent, iar situaţia politică este foarte tensionată. Miercuri, un candidat la alegeri, Abdul Jabar Qahraman, a fost victima unui asasinat, numărul victimelor din rândul candidaţilor ajungând la 10 în ultimele două luni, relatează Reuters.

O grupare de trafic de persoane care obliga romani sa lucreze in Anglia in conditii mizere a fost destructurata O grupare de trafic de persoane formată în Vrancea, care exploata la muncă în Anglia români cu posibilităţi financiare reduse, mulţi dintre ei fiind lăsaţi fără acte, a fost destructurată. Membrii grupului au obţinut în ultimii 2-3 ani peste 200.000 lire sterline.