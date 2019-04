Viorica de la Clejani, mama pentru a treia oara: "Mai vrem un copilas"

Ionita si Viorica de la Clejani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica si Ionita de la Clejani formeaza unul cuplu foarte simpatic, cei doi se bucura de un numar impresionant de fani. Si cum cei doi copii, Margherita si Fulgy, au crescut, sunt adulti acum, cantareata a marturisit ca vrea sa devina pentru treia oara mama. Chiar daca a trecut de varsta de 45 de ani, Viorica marturiseste ca o sarcina ar fi binevenita in aceste momente. „Stii cand am declarat si tu si eu ca mai vrem un copilas. Ai nostri s-au facut mari, pleaca singuri. Daca imi da Dumnezeu, sa fie bine venit! Suntem frumosi in interior, atunci esti frumos si in exterior. (…) Eu nu pot sa va mint. Pe dedesubt am un corset care induce in eroare. Eu nu sunt slaba, nici nu m ...