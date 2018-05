VIRAL: O tanara nu a mai suportat caldura din casa, asa ca a facut plaja intr-un sens giratoriu - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru ca nu a mai suportat caldura din casa, dar nu a vrut sa se duca pe litoral, o tanara a facut plaja intr-un sens giratoriu din Alba Iulia. Fara inhibitii, fata, care purta doar costum de baie, a vrut cu orice pret sa se bronzeze si nu a fost deloc deranjata de privirile soferilor. Au fost peste 27 de grade Celsius in Alba Iulia, vreme tocmai buna pentru ca oamenii sa iasa in natura sau la soare in curte. O tanara nu a mai suportat caldura din apartament, asa ca s-a hotarat sa faca plaja intr-un sens giratoriu. Deloc deranjata de privirile soferilor aflati in trafic si ale locatarilor din blocurile invecinate, fata si-a luat costumul de baie, crema de protectie solara si o revista, cu un singur gand – sa se bronzeze ...