Virusul gripal a facut o noua victima. Numarul deceselor a ajuns la 54

Bilantul deceselor cauzate de virusul gripal a urcat la 54. Victima este o femeie de 77 de ani din judetul Bihor. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat ca s-a confirmat un nou deces provocat de gripa, la o femeie de 77 de ani in cazul careia a fost confirmat virusul gripal B. Femeia avea si alte afectiuni si nu era vaccinata antigripal. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 54. Numarul cazurilor confirmate de gripa de la inceputul iernii a ajuns la aproape 800, la nivel national. De asemenea, in ultima saptamana au fost inregistrate 1.358 de cazuri compatibile cu gripa, ca simptomatologie, fata de 97 in aceeasi saptamana a sezon ...