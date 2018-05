Virusul inrudit cu HIV care provoaca leucemie. Cele mai multe cazuri europene, inregistrate in Romania

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); HTLV-1 este un virus care afecteaza limfocitele T si este unui dintre primele retrovirusuri umane descoperite, in 1979, iar ADN-ul sau a fost descoperit in mumiile vechi de 1.500 de ani, descoperite in Anzi. Virusul este asociat cu o serie de probleme grave de sanatate, cum ar fi boli ale sistemului nervos, bronhioectazie, slabind de asemenea sistemul imunitar, din acest motiv fiind considerat inrudit cu HIV. HTLV-1 se transmite de la mama la fat, inclusiv prin alaptare, prin transfuzii de sange sau prin contact sexual neprotejat, din acest motiv fiind incadrat in zona infectiilor prin transmitere sexuala. Desi descoperit in 1979, virusul HTLV-1 a atras atentia cercetatorilor prin rata endemica cu care afecteaza p ...