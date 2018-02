Viscolul si ninsorile abundente fac ravagii in traficul feroviar! Sute de trenuri anulate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ninsorile si viscolul care au lovit Romania au blocat si traficul pe calea ferata. Zeci de trenuri au fost si astazi, 28 februarie, anulate. Astazi, 28 februarie 2018, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, CFR Calatori a decis anularea a 107 trenuri: - 42 de trenuri anulate in Constanta - 49 de trenuri anulate in Craiova - 13 trenuri anulate in Bucuresti - 3 trenuri anulate in Galati. Traficul de calatori va fi preluat de restul garniturilor din graficele de circulatie, acolo unde exista aceasta posibilitate (www.cfrcalatori.ro / Mersul Trenurilor). In functie de evolutia vremii si a temperaturilor foarte scazute ce au implicatii asupra infrastructurii feroviare si asupra functionalitatii materialului rulant, pot sa a ...