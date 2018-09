Visul lui Claudiu Niculescu s-a indeplinit - O v-a antrena pe Dinamo

Tehnicianul Claudiu Niculescu a declarat, duminică, după ce a semnat un contract cu FC Dinamo, că nu s-a temut de acest angajament, deoarece are încredere în el şi în echipă. El a precizat că îi pare rău pentru predecesorul său, Florin Bratu, cu care va discuta, şi a adăugat că va face tot ce depinde de el pentru a-i readuce pe fani la stadion.

“Sunt bucuros că m-am întors la echipa mea de suflet. De şapte ani de când m-am apucat de această meserie am spus că visul meu este să antrenez Dinamo, iată să s-a îndeplinit şi sper să fie de bun augur. Îmi doresc să fac cel puţin aceleaşi performanţe pe care le-am făcut ca jucător la Dinamo. Nu m-am temut, pentru că am încredere în mine şi în echipă. O să am o discuţie şi cu Florin. Îmi pare rău pentru Florin, dar asta este soarta antrenorului. Am luat informaţii de pe unde am putut în aceste ore şi nu mi-a fost teamă absolut deloc pentru că am încredere în ceea ce fac şi cred că o vom putea scoate la capăt”, a spus Niculescu.

El a menţionat că va discuta şi cu Ionel Dănciulescu, care şi-a anunţat vineri plecarea de la Dinamo, însă consideră că fostul său coechipier este o persoană hotărâtă, astfel că probabil nu va reveni asupra deciziei.

“Voi face tot ceea ce va depinde de mine pentru a-i readuce pe fani la stadion. Nu e o situaţie uşoară, echipa are nevoie de ei”, a mai afirmat Niculescu.

FC Dinamo a anunţat, duminică seară, că noul antrenor al echipei bucureştene este fostul fotbalist Claudiu Niculescu, acesta semnând un contract valabil până în 30 iunie 2020.

Niculescu îi succede la Dinamo lui Florin Bratu, care s-a despărţit duminică de gruparea bucureşteană.