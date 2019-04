Vitamina B12. Beneficii pentru sanatate. Ce este deficienta de vitamina B12

Vitamina B12 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vitamina B12 este o parte din complexul vitaminic B. Este considerata vitamina care “omoara” durerea, ajuta la productia de ADN, sustine sanatatea cardiovasculara si echilibrul metabolic. Corpul uman produce milioane de globule rosii in fiecare minut. Acestea nu se pot multiplica fara aportul vitaminei B12. Vitamina B 12 este solubila in apa si se poate obtine din alimente sau suplimente alimentare. Beneficii vitamina B 12 Vitamina B 12 are multiple beneficii asupra sanatatii. Dintre acestea enumeram numai cateva: Analgezic Metilcobalamina, o forma de vitamina B 12 reduce simptomele cauzate de parastezie, durerile ascutite sau spontane. Injectiile cu metilcobalamina au redus d ...