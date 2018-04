Vitamine si minerale esentiale dupa 40 de ani

Densitate osoasa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Persoanele care au peste 40 de ani trebuie sa-si indrepte privirea spre vitamine si minerale, care sunt esentiale pentru mentinerea sanatatii. Stim ca organismul incepe sa-si piarda densitatea osoasaodata cu inaintarea in vârsta, motiv pentru care corpul are nevoie de o cantitate mai mare de substante nutritive, si anume: B12 Vitamina B12 poate fi gasita in produsele de origine animala. Aceasta este esentiala pentru indeplinirea functiilor creierului, sângelui si sistemului nervos. Deficienta de vitamine poate cauza: pierderea apetitului, slabitul brusc, anemie, ameteli. in mod normal, poti lua necesarul de vitamina B12 din diferite alimente pe care le manânci ...