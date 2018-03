Vizibil trist si foarte obosit, Alexandru Arsinel este in continuare in stare de soc

Alexandru Arsinel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Arsinel isi continua viata de artist chiar daca nu este nici pe departe refacut dupa socul pe care l-a suferit dupa moartea Stelei Popescu. Sambata seara, maestrul Arsinel a urcat sambata seara, pe scena Salii Palatului din Bucuresti, in spectacolul “Fata cu parul de foc”, organizat in memoria Madalinei Manole. Ulterior, in culise, artistul a facut o serie de declaratii emotionante. Vizibil trist si foarte obosit, Arsinel si-a facut timp sa dea cateva declaratii despre prietenia cu Madalina Manole, dar si despre relatia pe care „Fata cu parul de foc” o avea cu Stela Popescu. „Ne-am intalnit in cabina lui Moculescu de la TVR, ...