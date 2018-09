Vladimir Draghia, fotografiat cu fata tumefiata

Vladimir Draghia are, din nou, probleme medicale. Vanataile i-au reaparut pe fata si, in prezent, arata aproape la fel ca in ziua nuntii.

Pe 21 iulie, Vladimir Draghia s-a casatorit cu Alice Cavaleru, in cadrul unei ceremonii retranse, dar romantice. Evenimentul a avut loc pe o plaja privata, care apartine unor prieteni comuni ai cuplului. Fostul concurent de la “Exatlon” a aparut cu ochii vineti, iar cei prezenti au ramas de-a dreptul socati. Actorul i-a linistit rapid, spunand ca semnele vor disparea foarte curand si ca nu exista niciun motiv de ingrijorare.

La doua luni distanta de cand s-a insurat, Vladimir Draghia are, din nou, probleme. In urma cu doar cateva zile, artistul s-a dus cu sotia si fetita la mall, pentru cateva clipe de relaxare. Si a aparut, iarasi, cu fata tumefiata. Vanataile au recidivat, asa cum se poate observa din imagini, ceea ar indica faptul ca invingatorul de la prima editie a “Exatlon” nu ar fi chiar bine din punct de vedere medical.

Chiar si in aceste conditii, Vladimir Draghia a fost tot numai un zambet in compania fiicei sale, Zora, si a sotiei, Alice. Cat timp micuta s-a jucat, artistul si partenera sa au luat rapid masa, dupa care si-au vazut de plimbarea prin mall.

Castigatorul de la “Exatlon” a fost responsabil cu impingerea caruciorului, in timp ce sotia lui a facut lectii de mers cu Zora, care, in doar cateva saptamani, va putea pasi, mai mult ca sigur, fara ajutor.

Operatie la ambii ochi, cu zece zile inainte de nunta!

“Mi-am facut o interventie chirurgicala la ambii ochi in urma cu zece zile si chiar daca medicul m-a asigurat ca se va vindeca in trei, cinci zile, organismul meu, probabil si pe fondul oboselii, lucreaza mai greu. Nu am dorit sa declar nimic inainte pentru ca nu mi s-a parut ca are vreo relevanta pentru cineva aceasta siuatie, dar nici nu pot incuraja speculatiile aparute dupa nunta noastra”, spunea Vladimir Draghia in luna iulie, dupa ce s-a casatorit cu Alice Cavaleru.

sursa:cancan

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.