Vladimir Putin a dansat cu ministrul de Externe austriac la nunta sa (Foto)

Un urs care a ajuns, in timpul noptii de vineri spre sambata, pe autostrada Sibiu - Orastie, a fost accidentat mortal de un sofer care circula cu camioneta spre Sebes. In urma impactului, nu au existat victime omenesti, doar camioneta fiind avariata.

