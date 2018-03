Vladimir Putin a fost ales pentru al patrulea mandat de presedinte

Vladimir Putin 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vladimir Putin a castigat, duminica, cel de-al patrulea mandat al sau, dupa ce exit-pollurile arata ca a luat 73,9 la suta dintre voturi. Alegerea sa era sigura in contextul in care majoritatea rusilor nu au vazut nicio alternativa si nu vine decat sa confirme puterea liderului de la Kremlin. Rezultatul, in schimb, vine intr-un moment de crestere a tensiunilor dintre Rusia si Occident, in contextul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie si a sustinerii lui Putin pentru Bashar al-Assad in Siria. Putin, in varsta de 65 de ani, a castigat cel de-al patrulea mandat de presedinte, care il va mentine pentru inca 6 ani la Kremlin, pana in 2024. Majoritatea alegatorilor nu va ...