Vladimir Putin ameninta: Rusia va tinti tari din Europa care gazduiesc rachete americane

Rusia va considera tinte tari din Europa care ar primi eventuale rachete americane cu raza intermediara de actiune, in cazul in care Statele Unite vor sa desfasoare asemenea rachete, a amenintat miercuri presedintele rus Vladimir Putin Tarile europene care accepta amplasarea pe teritoriul lor de rachete strategice americane "vor trebui sa inteleaga ca se gasesc pe un teritoriu sub amenintarea unei eventuale riposte", a insistat presedintele rus, adaugand ca spera sa abordeze subiectul cu presedintele Donald Trump cu ocazia intalniri lor de la Paris, la 11 noiembrie. Presedintele american Donald Trump a anuntat sambata intentia SUA de a se retrage din Tratatul INF, acuzand Rusia de incalcar ...