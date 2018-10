Vladimir Putin, avertisment pentru Biserica Ortodoxa: "Politizarea unui domeniu atat de sensibil sfarseste intotdeauna cu cele mai grave consecinte"

Vladimir Putin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri asupra 'consecintelor grave' ale sciziunii intre Bisericile Ortodoxe, dupa decizia Patriarhiei Constantinopolului de a recunoaste o Biserica Ortodoxa Independenta in Ucraina, si a declarat ca Rusia va apara cu fermitate drepturile si interesele conationalilor din afara tarii in conditiile tensiunii tot mai mari pe plan international, relateaza AFP si TASS. 'As dori sa subliniez un lucru: politizarea unui domeniu atat de sensibil sfarseste intotdeauna cu cele mai grave consecinte, in primul rand pentru cei care fac asta', a declarat Putin in cadrul unui forum ce a reunit reprezentanti ai diasporei ruse la Moscova. Este prima oara cand ...