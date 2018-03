Vladimir Putin despre cazul otravirii fostului spion Serghei Skripal

Vladimir Putin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis unui jurnalist BBC ca va discuta despre cazul otravirii fostului spion Serghei Skripal, dupa ce autoritatile din Marea Britanie ”vor clarifica lucrurile” in acest caz. Raspunsul acestuia a venit dupa ce un corespondet BBC la Moscova l-a intrebat daca Rusia ar fi de vina pentru otravirea lui Serghei si a fiicei sale Yulia, la Salisbury, din 4 martie. Theresa May a declarat ca guvernul britanic a concluzionat ca este ”foarte probabil” ca Rusia sa fie responsabila de atacul asupra lui Serghei Skripal si fiicei sale, Yulia, la Salisbury, din 4 martie. Theresa May a precizat ca secretarul de externe, Boris Johnson, i-a transmis am ...